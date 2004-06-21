Графический дизайн, веб-дизайн
Привет! Я графический и веб-дизайнер с опытом работы более года. Сейчас работаю дизайнером для нескольких сообществ ВК и параллельно занимаюсь фрилансом. У меня есть большое портфолио на Behance и Pinterest, где представлены самые лучшие мои работы. Для своих проектов я использую такие программы как Adobe photoshop, Adobe illustrator и Figma.
Если вы ищете талантливого и мотивированного дизайнера для своих проектов, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я рад работать с вами и воплощать ваши проекты в жизнь!
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процент рекомендаций
#832
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Логотип для приложениянет просмотров
- Логотип для ресторана кавказской кухнинет просмотров
- Логотип для туристической компании2 просмотра
- Логотип для продуктового магазинанет просмотров
- Логотип для магазина одеждынет просмотров
- Логотип для транспортной компании2 просмотра
- Баннеры для Wildberriesнет просмотров
- Логотип для цветочного магазина2 просмотра
- Логотип для магазина женского термобелья1 просмотр
- Тут собрана подборка моих афиш/плакатов2 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Создание баннеровСоздание креативов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
2 года назад
Создание постеров
Работа превзошла все ожидания, было все сделано быстро, качественно и со вкусом! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, профессионализм и открытость к обратной связи.