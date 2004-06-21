Графический дизайн, веб-дизайн

Привет! Я графический и веб-дизайнер с опытом работы более года. Сейчас работаю дизайнером для нескольких сообществ ВК и параллельно занимаюсь фрилансом. У меня есть большое портфолио на Behance и Pinterest, где представлены самые лучшие мои работы. Для своих проектов я использую такие программы как Adobe photoshop, Adobe illustrator и Figma.



Если вы ищете талантливого и мотивированного дизайнера для своих проектов, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я рад работать с вами и воплощать ваши проекты в жизнь!