biryzaa

Сергей biryzaa

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайн, веб-дизайн

Привет! Я графический и веб-дизайнер с опытом работы более года. Сейчас работаю дизайнером для нескольких сообществ ВК и параллельно занимаюсь фрилансом. У меня есть большое портфолио на Behance и Pinterest, где представлены самые лучшие мои работы. Для своих проектов я использую такие программы как Adobe photoshop, Adobe illustrator и Figma.

Если вы ищете талантливого и мотивированного дизайнера для своих проектов, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я рад работать с вами и воплощать ваши проекты в жизнь!

#11Создание постеров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#832
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Rrmario
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать рекламный баннер
Создание баннеровСоздание креативов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shmelb13
Артем 
38 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Изготовить плакаты в формате А4 (10 шт.)
Создание постеров
Работа превзошла все ожидания, было все сделано быстро, качественно и со вкусом! Рекомендую!
Хорошо поставленная задача, профессионализм и открытость к обратной связи.
Ответный отзыв