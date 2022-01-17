заменить сабатун на annisokay
Обработать фото,убрать царапины, выровнять плечи , поменять фон
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обработать фото,убрать царапины, выровнять плечи , поменять фон
переделать фото для доски почета
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