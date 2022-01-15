Фото свечи разместить на разные пейзажи по тематике

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Есть фото свечи, на столе. Необходимо вырезать и вставлять на разные пейзажи и виды.

Таких разных свечей около 100шт. Все будут отфотканы как скажите вы, чтобы было удобнее вырезать и переносить. Примеры фото, что должно получиться, покажу. Пишите за сколько готовы сделать 100шт.

2 года назад
guest_16426297271625
2 года в сервисе
Был
2 года назад