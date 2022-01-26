Обработка фото

фото в прилождении, нужно поверх этого фото сделать 3 схемы-рисунка: с английской раскладкой и русской раскладкой, и без символов (прото пустые кнопки). [list][*]Пример схемы без символов для нестандартной клавы - https://optozorax.github.io/p/my-keyboard-layout/third_index_col.png[/list] [list][*]Пример схемы с символами для стандартной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо "подчистить" 10 фото, для размещения на сайте в разделе о компании.
Примеры фотографий скину в ЛС.
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