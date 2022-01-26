Обработка фото

Есть фото свечи, на столе. Необходимо вырезать и вставлять на разные пейзажи и виды. Таких разных свечей около 100шт. Все будут отфотканы как скажите вы, чтобы было удобнее вырезать и переносить. Примеры фото, что должно получиться, ...