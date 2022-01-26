Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен32 заявки749 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо "подчистить"  10 фото, для размещения на сайте в разделе о компании.

Примеры фотографий скину в ЛС.

2 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$5
1 день
RUBUAH
Всё сделано отлично, спасибо!
Хороший добросовестный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую.