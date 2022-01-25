Фото с фронтальной камеры телефона

Обработка фотографийЗавершен2 заявки538 просмотров
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На заднем плане фотографии просматривается силуэт нк нужно понять что это

2 года назад
guest_16430930049232
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
2 года назад
$5
1 день
Быстро все сделано и качественно я доволен
Отличный,честный заказчик! Четкое ТЗ,быстрая оплата! Побольше бы таких людей! Рекомендую к сотрудничеству.