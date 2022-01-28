Изменить изображение

Обработка фотографийЗавершен12 заявок565 просмотров
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Нужно изменить цвет на однотонный бирюзовый и фон изображения на белый, в хорошем качестве. Есть форматы jpeg и eps без водяных знаков.

2 года назад
nvks07
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 года назад
$3
1 день
Спасибо Юрию, сделал заказ в прекрасном качестве, несколько вариантов и очень быстро!!! Всем рекомендую
Спасибо! Надежда отличный заказчик !