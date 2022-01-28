Изменить изображение

Найти по фото одностраничники скопировать их и скинуть файлы сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить цвет на однотонный бирюзовый и фон изображения на белый, в хорошем качестве. Есть форматы jpeg и eps без водяных знаков.
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