Вырезать фон (детские игрушки)

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Требуется вырезать фон у детских игрушек, подготовить их для сайта.

Всё расскажу.

2 года назад
Tlouniqles
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад