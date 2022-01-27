Реалистичное редактирование изображений в Photoshop

$10
Обработка фотографийЗакрыт14 заявок1123 просмотра
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Хочу сделать пранк для друга - Нужно обработать имеющуюся фотографию склада и создать спецэффект так, чтобы казалось, что на складе произошел пожар и техника сильно повреждена огнем. Машины и стены почернели, дым все еще выходит наружу и т.д...

Должно быть очень реалистично

фотку прикрепил 

2 года назад
guest_16434101229414
2 года в сервисе
Был
2 года назад