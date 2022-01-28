Дизайн товара на сайте (фотографии)

нужно приделать поручни к фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн товаров на фотографиях на сайте (для wb, ozon и т.п.), и так же для рекламы в фейсбук/инстаграм в будущем.Смысловой контент нужно перенести на фотографии и сделать их продающими.Детальное ТЗ обсуждается с исполнителем. Можем обсуждать в конференции в Zoom или в письменном формате.Можно выполнить удаленно.Возможна долгосрочная работа с постоянными заказами (обсуждается после выполнения).Бюджет также обсуждается.Сроки - нужно быстро. Подробнее обсуждаем с исполнителем.Также есть задачи по графическому дизайну, по веб-дизайну, продуктовому дизайну и специалистам по 3D графике.Пишите, всем отвечу.Отправляйте примеры ваших работ.Также напишите, если готовы сделать одну фотографию в качестве "теста" для понимания.
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