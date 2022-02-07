Доработка фотографий переноски

Здравствуйте, есть сайт в разработке на тильде Нужно сделать слайдер(pop-up) для фото-галареи. ( не стандартными блоками из тильда) Пример на фото, можно даже идентично. ( сайт примера -https://www.govaert-vanhoutte.be/residence-LDL/)