Требуется разместить 10 ссылок на качественных бурж форумах с DR от 20. Необходимо, чтобы ссылки были dofollow более 50%. Важно избегать сайтов с низким качеством и фармой. Ответственность и соблюдение сроков обязательны. При успешном выполнении возможна длительная работа и размещение большего количества ссылок.