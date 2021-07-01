Составить СЯ на 4 языках: Русский, Немецкий, Французский и Английский

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок361 просмотр

Задача составить СЯ на 4 языках: Русский, Немецкий, Французский и Английский. Тема промышленность.

Если с языками сложность, можно только Русский. 

Сайт в личку для оценки. Оставляйте заявку.

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Заявки фрилансеров

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