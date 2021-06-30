SEO консультация + задача

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Закрыт3 заявки763 просмотра

Есть страницы вида https://sbis.ru/contragents/7721546864/

Яндекс не берет в индекс пишет что страница Малоценная или маловостребованная страница

Вероятно много кто публикует данные на основе данных налоговой и конкуренция большая.  

Вопрос 1 

Малоценная или маловостребованная страница - если больше 30% то, как это повлияет на продвижение

Задача 1

Нужно проработать структуру данных / страницы таким образом чтобы убрать - Малоценная или маловостребованная страница. 

4 года назад
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