Есть страницы вида https://sbis.ru/contragents/7721546864/

Яндекс не берет в индекс пишет что страница Малоценная или маловостребованная страница

Вероятно много кто публикует данные на основе данных налоговой и конкуренция большая.

Вопрос 1

Малоценная или маловостребованная страница - если больше 30% то, как это повлияет на продвижение

Задача 1

Нужно проработать структуру данных / страницы таким образом чтобы убрать - Малоценная или маловостребованная страница.