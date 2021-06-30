Требуется разработать уникальное SEO описание для трех товаров на маркетплейсе. Каждое описание должно содержать 3-5 ключевых запросов и состоять из 2-3 абзацев, чтобы привлечь внимание покупателей и улучшить видимость в поисковых системах.
Оптимизировать и далее продвигать сайт. дизайны, ремонты
продвигать в гугле и яндексе, на рф.
начать с нескольких или одной областей. (решить по результатам анализа)
в целом, надо:
1. проанализировать тематику.(дизайны и ремонты)
2. выкатить список рекоммендаций к сайту, что с ним сделать. и план продвижения. сейчас движок тильда, платная. рассматриваем варианты, куда с него съехать.
3. какое-то время мы будем переделывать сайт по вашим рекомендациям. если у вас своя команда для переделки под вас-напишите. этот вариант тоже рассматриваю.
4. далее продвигать по намеченному плану.
напишите ваши оч примерные стоимости работ за каждый этап, можно диапазоном.
какие-то разово, какие-то ежемесячно.
бюджет пока в согласовании, поэтому спрашиваю стоимости у вас.
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