Оптимизировать и далее продвигать сайт. дизайны, ремонты

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок464 просмотра

продвигать в гугле и яндексе, на рф.

начать с нескольких или одной областей. (решить по результатам анализа)

в целом, надо:

1. проанализировать тематику.(дизайны и ремонты)

2. выкатить список рекоммендаций к сайту, что с ним сделать. и план продвижения. сейчас движок тильда, платная. рассматриваем варианты, куда с него съехать.

3. какое-то время мы будем переделывать сайт по вашим рекомендациям. если у вас своя команда для переделки под вас-напишите. этот вариант тоже рассматриваю.

4. далее продвигать по намеченному плану.

напишите ваши оч примерные стоимости работ за каждый этап, можно диапазоном.

какие-то разово, какие-то ежемесячно.

бюджет пока в согласовании, поэтому спрашиваю стоимости у вас.

Tilda
4 года назад
serg11235
Сергей 
41 год
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