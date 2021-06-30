продвигать в гугле и яндексе, на рф.

начать с нескольких или одной областей. (решить по результатам анализа)

в целом, надо:

1. проанализировать тематику.(дизайны и ремонты)

2. выкатить список рекоммендаций к сайту, что с ним сделать. и план продвижения. сейчас движок тильда, платная. рассматриваем варианты, куда с него съехать.

3. какое-то время мы будем переделывать сайт по вашим рекомендациям. если у вас своя команда для переделки под вас-напишите. этот вариант тоже рассматриваю.

4. далее продвигать по намеченному плану.

напишите ваши оч примерные стоимости работ за каждый этап, можно диапазоном.

какие-то разово, какие-то ежемесячно.

бюджет пока в согласовании, поэтому спрашиваю стоимости у вас.