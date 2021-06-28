SEO оптимизация сайта Ветеринарии и поднятие числа посетителей

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Закрыт23 заявки598 просмотров

Добрый день, уважаемые исполнители!

Имеем сайт на WordPress + WooCommerce с установленной платной темой.

Занимаемся поставками ветеринарного оборудования, инструментов, наборов.

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Ниша довольно узкая (насколько могу судить), а позиций (товаров) порядка 800-1000.

Поисковая сеть Яндекса в приоритете, т.к. текущая статистика показывает хороший органический трафик (покупателей) из Поиска.

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Нужен специалист по оптимизации и продвижению.

Первоочередная задача: устранить явные, критичные для ранжирования, технические недостатки вроде переадресаций, путаницы с http/https, дубликаты и пр.

Затем буду рад вашим предложениям: что там у конкурентов,

Думаю, что наш сайт будет не самым сложным в вашей карьере, потому что нишевые конкуренты в Вебе слабо представлены: сайты из 2000-ых, неактуальные данные, а про ключевые слова, скорости загрузки, оригинальный контент и прочее -- явно не слышали.

Пожалуйста, опишите что вы думаете о нише и перспективах продвижения. Где я ошибаюсь?

--

В заявках прошу описать опыт, цифры до/после, план вашей работы (что мы будем делать, в каком порядке, ваши прогнозы по месяцам), условия работы.

В оплате совсем не скованны, кроме фикс. ставки будут хорошие премии за результат.

Фикс. ставка за месяц работы была бы более удобной для нас, чем почасовая. Спасибо!

Ищем грамотного специалиста, который реально вникает в задачу, поэтому начните текст вашей заявки с описания любимых фруктов. Мои, например, апельсины. Так, вы получите преимущество на фоне других специалистов.

Работа на долгосрочную перспективу (для начала 3-6 месяцев, далее до 5 лет).

Понимаем, что результаты вашей работы будут далеко не сразу, поэтому опишите форму работы, отчетности.

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Благодарю!

Будем рад поработать с вами.

Желаю хорошего дня и жирных проектов!

WooCommerceWordPress
4 года назад
rkdes
Роман 
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