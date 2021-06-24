Подготовить список слов для SEO продвижения

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок302 просмотра

Есть тематика Обязательный аудит (Финансовая услуга B2B ) и Налоговые споры (Юридическая услуга B2B) география РФ.

Нужно подготовить список ключевых слов, оценить конкуренцию, трафик, стоимость SEO по продвижению.

4 года назад
ArtemBA
Артем 
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