Ищется фрилансер для размещения 200-300 анкорных и безанкорных ссылок на трастовых площадках, включая форумы и блоги. Необходимы сайты без фильтров поисковых систем. Потребуется также предоставить список сайтов для анализа и озвучить цену. Работы будут продолжаться каждые 2 недели.