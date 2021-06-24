Необходима оптимизация существующего контента и создание нового для вебсайта. Цель — увеличение ссылочной массы с использованием белых методов. Ожидается проработка стратегии контент-маркетинга и внедрение SEO-практик для улучшения видимости сайта в поисковых системах.
Подготовить список слов для SEO продвижения
Есть тематика Обязательный аудит (Финансовая услуга B2B ) и Налоговые споры (Юридическая услуга B2B) география РФ.
Нужно подготовить список ключевых слов, оценить конкуренцию, трафик, стоимость SEO по продвижению.
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