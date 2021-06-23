Необходим SEO-аудит сайта для анализа причин падения посещаемости после смены платформы. Задачи включают выявление источников проблем, рекомендации по улучшению трафика на сайт и отдельных страницах, а также анализ различий в трафике из Яндекс и Google. Подробное ТЗ доступно для ознакомления.