Требуется написать отзывы для мебельного сайта в Яндекс.Карты. Ожидается качественный и информативный контент. Прокомментируйте ваши условия по цене и срокам выполнения задания.
Требуется сделать консультация sео
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1000руб
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