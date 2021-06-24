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Закрыт10 заявок545 просмотров

Нужно написать отзывы в яндекс карты мебельного сайта.

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4 года назад
BLoodyslav
Владислав 
23 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ганна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Погорелов
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Луиза
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад