Ищу рекламщика

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок932 просмотра

Нужен человек, который поможет с продвижением и увеличением продаж интернет-магазина. (Реклама, сео продвижение, соц. сети. и т.д.)

Регион продвижения - Гомель (Беларусь). + доставка по Беларуси.

Сайт - manicuredesign.by

От Вас жду сообщения с вашим видением продвижения и условиями работы.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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