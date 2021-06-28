Требуется специалист по SEO для оптимизации сайта ветеринарии на платформе WordPress + WooCommerce. Задачи включают устранение критичных технических недостатков, анализ конкурентов и разработку плана продвижения. Рассматриваются фиксированные ставки с возможностью премий за результат. Опыт и прогнозы по результатам обязательны.
Ищу рекламщика
Нужен человек, который поможет с продвижением и увеличением продаж интернет-магазина. (Реклама, сео продвижение, соц. сети. и т.д.)
Регион продвижения - Гомель (Беларусь). + доставка по Беларуси.
Сайт - manicuredesign.by
От Вас жду сообщения с вашим видением продвижения и условиями работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дорожную карту с рекомендациями по улучшению SEO для сайта agrohoz.by. Основная цель — устранить ошибки, связанные с 'Малоценная или маловостребованная страница'. Ожидается анализ текущего состояния сайта и предложение оптимизаций.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист для проведения консультации по SEO. Необходима помощь в оптимизации сайта и улучшении его видимости в поисковых системах. Бюджет 1000 рублей.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать отзывы для мебельного сайта в Яндекс.Карты. Ожидается качественный и информативный контент. Прокомментируйте ваши условия по цене и срокам выполнения задания.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется продвижение нового сайта, специализирующегося на продаже искусственной травы. Необходима оптимизация для поисковых систем (SEO) для повышения видимости и привлечения целевой аудитории.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется полная SEO-прокачка инвестиционного проекта в области криптовалюты. Необходима оптимизация сайта, а также продвижение в Telegram, YouTube и других социальных сетях для достижения максимальной видимости и привлечения пользователей.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подготовить список ключевых слов для SEO-продвижения в тематиках обязательного аудита и налоговых споров для B2B в России. Оценить конкуренцию, трафик и стоимость SEO-услуг по продвижению. Анализировать данные для эффективного продвижения в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад