Требуется специалист по рекламе и SEO для увеличения продаж интернет-магазина в Гомеле. Основные задачи включают продвижение в поисковых системах и социальных сетях. Регион работы - Гомель, с доставкой по Беларуси. Ищется профессионал с видением стратегии продвижения и условиями работы.