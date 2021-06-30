Требуется SEO-оптимизация и продвижение сайта в сфере дизайна и ремонтов. Необходимо провести анализ тематики, составить список рекомендаций и план действий. Рассматриваются варианты изменения платформы с Тильды, а также возможность привлечения команды для доработки сайта. Укажите примерные стоимости работ за каждый этап, включая разовые и ежемесячные расходы.
СЕО-оптимизация сайта
Здравствуйте! Необходима СЕО-оптимизация сайтов, на протяжении 12 месяцев выводить сайт в топ выдачи Google KZ. В приложении прикрепляем полное описание и ТЗ.
Исполнителя выбираем в течение часа.
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