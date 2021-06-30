Требуется SEO-оптимизация и продвижение сайта в сфере дизайна и ремонтов. Необходимо провести анализ тематики, составить список рекомендаций и план действий. Рассматриваются варианты изменения платформы с Тильды, а также возможность привлечения команды для доработки сайта. Укажите примерные стоимости работ за каждый этап, включая разовые и ежемесячные расходы.