Необходимо провести анализ и проработку структуры данных страниц с целью устранения статуса 'Малоценная или маловостребованная страница' в Яндексе. Вопрос касается влияния данного статуса на продвижение при высоком уровне конкуренции. Ожидается создание стратегии для повышения ценности контента и улучшения индексации.
SEO-продвижение 2-х сайтов
Здравствуйте.
Необходимо комплексное SEO-продвижение 2-х интернет-магазинов.
Бюджеты относительно не большие.
Подробности в личном общении.
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