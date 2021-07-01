Требуется составить семантическое ядро на 4 языках: Русский, Немецкий, Французский и Английский. Основная тематика - промышленность. Возможна работа только на русском, если с языками возникают сложности.
Нужно 10 ссылок под бурж форумы
1. Форумы на английском.
2. Ссылка на наш сайт https:// желательно просто с браузера копировать.
3. Мне важно чтобы ваши сайты не совпадали с теми, на которых я уже проставил ссылки при помощи других исполнителей. Начнем работать я дам возможность сравнения.
4. Важно: ответственность, сайты под Бурж, качественные площадки где нет фармы, линк помоек, сайтов сгенеренных на геренаторах однодневок и другой дичи. Также важно соблюдение сроков.
5. DR от 20.
6. Было бы супер если бы dofollow было больше 50%
Если сработаемся и сойдемся по цене и качеству будем работать и дальше. Ссылок в будущем надо много, возможно работа не с одним человеком, но учитывайте что на текущий момент уже проставлено около 3000 сылок и важно чтобы площадки были новыми. Важно нормальное качество площадок, так как клиент видит отчет глазами и если на сайте например огромный список ссылок или запрещенная тематика, то такие ссылки не будут приниматься.
Заявки фрилансеров
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