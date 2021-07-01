1. Форумы на английском.

2. Ссылка на наш сайт https:// желательно просто с браузера копировать.

3. Мне важно чтобы ваши сайты не совпадали с теми, на которых я уже проставил ссылки при помощи других исполнителей. Начнем работать я дам возможность сравнения.

4. Важно: ответственность, сайты под Бурж, качественные площадки где нет фармы, линк помоек, сайтов сгенеренных на геренаторах однодневок и другой дичи. Также важно соблюдение сроков.

5. DR от 20.

6. Было бы супер если бы dofollow было больше 50%

Если сработаемся и сойдемся по цене и качеству будем работать и дальше. Ссылок в будущем надо много, возможно работа не с одним человеком, но учитывайте что на текущий момент уже проставлено около 3000 сылок и важно чтобы площадки были новыми. Важно нормальное качество площадок, так как клиент видит отчет глазами и если на сайте например огромный список ссылок или запрещенная тематика, то такие ссылки не будут приниматься.