Требуется разместить 10 ссылок на качественных бурж форумах с DR от 20. Необходимо, чтобы ссылки были dofollow более 50%. Важно избегать сайтов с низким качеством и фармой. Ответственность и соблюдение сроков обязательны. При успешном выполнении возможна длительная работа и размещение большего количества ссылок.
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Разработать максимально полное техническое задание для изначально правильного построения сайта, которое оптимизирует сайт под требования поисковых систем, SEO, марчанта, Google Ads. Ждем ваших предложений.
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