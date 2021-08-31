Разработка модуля "Кратности" Opencart 3.x
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2 года назад
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Модуль кратности заказа для opencart 3.x. (Магазин напольных покрытий)
Описание работы:
Ламинат продается пачками, цена на сайте указана за метр квадратный, в пачке у каждой коллекции свое количество метров квадратных. Соответственно, минимальный заказ - 1 пачка. При добавлении в корзину цена увеличивалась не на единицу товара, а кратно пачке.