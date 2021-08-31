Польский сайт на OpenCart https://b2b.ortek.pl/

Задача была:

Польский сайт на OpenCart по образцу украинского.

Создать сайт по примеру https://4rest-orto.com.ua/ только в opencart (исходный сайт на diafan)

Исходники от дизайнера по сайту https://4rest-orto.com.ua/ предоставим

Главное отличие в том, что там будет только один вид продукции - массажные коврики-пазлы.

Пунктов меню будет меньше. Основной язык сайта - польский. Но должна быть русская версия, закрытая от индексации, с возможностью перехода на нее только для администратора сайта. Русская версия нужна для того, чтобы сайтом могли пользоваться так же и мы.

До регистрации на сайте будет доступно все, кроме бланка заказа и в каталоге не будут отображаться цены продукции. Также на каждой странице будет розовая плашка-напоминалка о регистрации

В правом верхнем углу до регистрации кнопки “Вход” и “Регистрация”, после - кнопки “Мой кабинет” и “Выйти”

Постраничное задание сбросим в расширенном ТЗ.