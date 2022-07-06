Требуется разработать интернет-магазин на платформе Shopify для японского бренда косметики по уходу за кожей. Дизайн должен быть простым и удобным для пользователей. В линейке 5 продуктов, с возможностью расширения до 10 в будущем. Подробный бриф предоставлен в приложении.
Правки на сайте WP на Elementor
Сайт интернет магазин 4 позиции, на elementor , WordPress, нужно исправить ошибку одну и немного доделать каталог с корзиной. https://neurolimitless.pro
1. Убрать ошибку http://joxi.ru/12MLnB4HgWoE7m - на 4 позициях в каталоге выскакивает, на остальном сайте нету страница https://neurolimitless.pro/product/korditseps-militaris/
2. У каждой позиции что бы можно было добавлять свое отдельное описание, инструкцию, условия хранения вот тут http://joxi.ru/xAepwJEUMvnye2, сейчас эти поля выбираются для всего каталога одно описание на все товары и.т.д и у каждой позиции нельзя добавить текст в эти поля.
3. В корзине убрать в полях заполнения текст по умолчанию вот этот http://joxi.ru/52aG98yulYayVr
Сколько это будет стоить и сроки, так же какие нужны доступы ????.
ДОП: После этой задачи нужно будет настроить интернет эквайринг (оплата с сайта картой) от банка https://modulbank.ru/ekvayring/internet/ - это посчитать надо отдельно сколько стоить будет и уточнить что нужно для выполнения, есть от банка данные для этого - Идентификатор магазина, Тестовый секретный ключ ит.д.
Заявки фрилансеров
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