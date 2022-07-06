Требуется добавить или изменить шаблон накладной для печати в системе Битрикс. Шаблон должен автоматически заполнять реквизиты клиента и список купленных товаров, разделы 2 и 3 не заполняются. Образец накладной прикреплен для ориентирования.
Custom shipping method, magento 2
У нас Magento Версия 2.3.5-p1
Правки нужно делать мультиязычные
Правка должна хорошо работать на мобильном и планшете
У нас есть кастомный модуль доставки для “Новая Почта”
Его нужно немного доработать:
1. Блок “Выберите отделение” (фото 1) нужно:
- 1.1 добавить поиск по содержимому (так как у доставки “Укрпочта” (Фото 2) )
- 1.2 Добавить возможность выбора отделения на карте (так как у доставки “Укрпочта”) (Фото 3 и 4) (Помочь в устранении надписи на карте “For development purposes only”)
2.1 Для доставки в Почтомат нужно по API получать новую стоимость доставки и заменять ею текущую стоимость доставки
2.2 Так же в админке в Shipping Methods в модуле Nova Poshta нужно добавить новые поля:
- 2.2.1 - В ручную задать стоимость доставки в Почтомат (сума от 0 и выше, если поле пустое то использовать цену полученную по API
Добавляем поле “Доставка в почтомат”)
- 2.2.2 - В ручную задавать суму доставки в зависимости от сумы заказа (Добавляем еще 2 поля:
“Цена доставки в почтомат от сумы”)
- 2.2.3 В ручную задавать на какие товары это будет действовать (Для этого мы используем атрибуты (Фото 5 и 6) Нужно сюда добавить новый переключатель для доставки в почтомат)
1. Мы заполнили
- Доставка в почтомат - 10
- Доставка в почтомат от сумы - 500
- Цена доставки в почтомат от сумы - 1
- 300 грн будет стоить 10 грн
- 520 грн будет стоить 1 грн.
2. Мы заполнили
- Доставка в почтомат - Оставили поле пустым
- Доставка в почтомат от сумы - 900
- Цена доставки в почтомат от сумы - 1
- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн
- 920 грн будет стоить 1 грн.
3. Мы заполнили
- Доставка в почтомат - Оставили поле пустым
- Доставка в почтомат от сумы - 900
- Цена доставки в почтомат от сумы - 0
- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн
- 920 грн будет стоить 0 грн.
3. Внести небольшие изменения в визуальную часть доставки “Укрпочта” (такой вид должен бить и в доставке “Новая Почта”)
- 3.1 - Блок с поиском отделения нужно сделать на всю ширину (Фото 7) так же и когда телефон горизонтально (Фото 8)
- 3.2 - Адаптировать блок с уже выбранным отделением (Фото 9)(Сделать так, чтобы весь текст был виден примерно вот (Фото 10) )
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