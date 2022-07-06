У нас Magento Версия 2.3.5-p1

Правки нужно делать мультиязычные

Правка должна хорошо работать на мобильном и планшете

У нас есть кастомный модуль доставки для “Новая Почта”

Его нужно немного доработать:

1. Блок “Выберите отделение” (фото 1) нужно:

1.1 добавить поиск по содержимому (так как у доставки “Укрпочта” (Фото 2) )

1.2 Добавить возможность выбора отделения на карте (так как у доставки “Укрпочта”) (Фото 3 и 4) (Помочь в устранении надписи на карте “For development purposes only”)

2. Сами отделение нужно разделить на Отделение, Почтомат, Мобильное отделение

2.1 Для доставки в Почтомат нужно по API получать новую стоимость доставки и заменять ею текущую стоимость доставки

2.2 Так же в админке в Shipping Methods в модуле Nova Poshta нужно добавить новые поля:

2.2.1 - В ручную задать стоимость доставки в Почтомат (сума от 0 и выше, если поле пустое то использовать цену полученную по API Добавляем поле “Доставка в почтомат”)

2.2.2 - В ручную задавать суму доставки в зависимости от сумы заказа (Добавляем еще 2 поля:

“Доставка в почтомат от сумы”,

“Цена доставки в почтомат от сумы”)

2.2.3 В ручную задавать на какие товары это будет действовать (Для этого мы используем атрибуты (Фото 5 и 6) Нужно сюда добавить новый переключатель для доставки в почтомат)

Пример:

1. Мы заполнили

Доставка в почтомат - 10

Доставка в почтомат от сумы - 500

Цена доставки в почтомат от сумы - 1

В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить 10 грн

- 520 грн будет стоить 1 грн.

2. Мы заполнили

Доставка в почтомат - Оставили поле пустым

Доставка в почтомат от сумы - 900

Цена доставки в почтомат от сумы - 1

В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн

- 920 грн будет стоить 1 грн.

3. Мы заполнили

Доставка в почтомат - Оставили поле пустым

Доставка в почтомат от сумы - 900

Цена доставки в почтомат от сумы - 0

В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн

- 920 грн будет стоить 0 грн.

3. Внести небольшие изменения в визуальную часть доставки “Укрпочта” (такой вид должен бить и в доставке “Новая Почта”)