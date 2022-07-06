Custom shipping method, magento 2

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Закрыт4 заявки253 просмотра

У нас Magento Версия 2.3.5-p1

Правки нужно делать мультиязычные

Правка должна хорошо работать на мобильном и планшете

У нас есть кастомный модуль доставки для “Новая Почта”

Его нужно немного доработать:

1. Блок “Выберите отделение” (фото 1) нужно:

  • 1.1 добавить поиск по содержимому (так как у доставки “Укрпочта” (Фото 2) )
  • 1.2 Добавить возможность выбора отделения на карте (так как у доставки “Укрпочта”) (Фото 3 и 4) (Помочь в устранении надписи на карте “For development purposes only”)
2. Сами отделение нужно разделить на Отделение, Почтомат, Мобильное отделение

2.1 Для доставки в Почтомат нужно по API получать новую стоимость доставки и заменять ею текущую стоимость доставки

2.2 Так же в админке в Shipping Methods в модуле Nova Poshta нужно добавить новые поля:

  • 2.2.1 - В ручную задать стоимость доставки в Почтомат (сума от 0 и выше, если поле пустое то использовать цену полученную по API

    Добавляем поле “Доставка в почтомат”)

  • 2.2.2 - В ручную задавать суму доставки в зависимости от сумы заказа (Добавляем еще 2 поля:

“Доставка в почтомат от сумы”,

“Цена доставки в почтомат от сумы”)

  • 2.2.3 В ручную задавать на какие товары это будет действовать (Для этого мы используем атрибуты (Фото 5 и 6) Нужно сюда добавить новый переключатель для доставки в почтомат)
Пример:

1. Мы заполнили

  • Доставка в почтомат - 10
  • Доставка в почтомат от сумы - 500
  • Цена доставки в почтомат от сумы - 1
В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить 10 грн

- 520 грн будет стоить 1 грн.

2. Мы заполнили

  • Доставка в почтомат - Оставили поле пустым
  • Доставка в почтомат от сумы - 900
  • Цена доставки в почтомат от сумы - 1
В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн

- 920 грн будет стоить 1 грн.

3. Мы заполнили

  • Доставка в почтомат - Оставили поле пустым
  • Доставка в почтомат от сумы - 900
  • Цена доставки в почтомат от сумы - 0
В таком случае доставка при покупке товара на суму:

- 300 грн будет стоить (то что получили по API) грн

- 920 грн будет стоить 0 грн.

3. Внести небольшие изменения в визуальную часть доставки “Укрпочта” (такой вид должен бить и в доставке “Новая Почта”)

  • 3.1 - Блок с поиском отделения нужно сделать на всю ширину (Фото 7) так же и когда телефон горизонтально (Фото 8)
  • 3.2 - Адаптировать блок с уже выбранным отделением (Фото 9)(Сделать так, чтобы весь текст был виден примерно вот (Фото 10) )
Magento
3 года назад
guest_16569205055515
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