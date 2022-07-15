yuliabaklar

Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Юлия, я веб-дизайнер, который любит свое дело и выполняю классные работы.

Каждый видит красоту по-своему, а нам главное сделать работающий сайт, а так же приятный эстетически. Поэтому все детали обсуждаются с Вами заранее и прописываются в документе. Количество правок на цену не влияет, но влияет на сроки выполнения работы )

Выполняю работу по предоплате в 10% от цены проекта, в случае отказа от сотрудничества - верну деньги и никаких проблем.

Если мы с Вами сотрудничаем впервые - скидка 10% )

Спасибо за Ваше внимание и до встречи !