Требуется разработка дизайна сайта для страницы эвакуаторов. Важно использовать структуру, указанную в предоставленном документе. Обратите внимание на детали и оформление, чтобы сайт был удобным и информативным для пользователей.
Дизайн сайта в Figma. Курсовая работа
Сделать дизайн сайта в Figma 120 страниц. Курсовая работа
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