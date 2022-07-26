Задач на самом деле много, ну в первую очередь нужны баннеры и дизайны посадочных по прототипу.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ип, ооо или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО для подписания договора, если есть электронная подпись то территориальное расположение не важно.

Прототипы страниц ,для примера работ, по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/ZdI2eJVa-g_LaA

нужны макеты в фигме для вёрстальщиков.

Если всё устраивает, нужно будет сделать одну пробную страницу для согласования с руководством, можете сделать ее с водяными знаками для защиты, далее необходимо будет подписать договор.

Самозанятость делается в пару кликов онлайн, и никак негативно не сказывается на вас, никаких вытекающих проблем как с ИП. 6% налога будут добавлены к цене работы. Вы можете оформить самозанятость и при этом работать по трудовой в другой организации.