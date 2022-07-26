Дизайн баннеров и посадочных нужен специалист из Москвы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок902 просмотра

Задач на самом деле много, ну в первую очередь нужны баннеры и дизайны посадочных по прототипу.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ип, ооо или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО для подписания договора, если есть электронная подпись то территориальное расположение не важно.

Прототипы страниц ,для примера работ, по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/ZdI2eJVa-g_LaA

нужны макеты в фигме для вёрстальщиков.

Если всё устраивает, нужно будет сделать одну пробную страницу для согласования с руководством, можете сделать ее с водяными знаками для защиты, далее необходимо будет подписать договор.

Самозанятость делается в пару кликов онлайн, и никак негативно не сказывается на вас, никаких вытекающих проблем как с ИП. 6% налога будут добавлены к цене работы. Вы можете оформить самозанятость и при этом работать по трудовой в другой организации.

Figma
3 года назад
magnuszclinic
Мика 
36 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

taya_yasik
Тая 
23 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$120
3 дня
Всё гуд, оперативно, качественно и всегда на связи. Рекомендую.
Все отлично, четкое тз, оплата в срок)

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