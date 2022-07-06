Нужно с нуля задизайнить 2 страницы для сайта школы программирования. Сложность задания в том, что в каждом блоке нужно будет сделать какую-то фишку из сферы программирования, которая цепляет глазнапример:можно посмотреть меню на этом сайте https://laracasts.com/для FAQ можно использовать например блок "Earn free verified certifications in" с сайта https://www.freecodecamp.org/, неплохой дизайн: https://www.pluralsight.com/Интересная идея: https://checkio.org/Хорошая идея со вставками кода: https://www.w3schools.com/Красивые анимации и цветовая гамма: https://pomerium.space/ + https://pomeriumswap.finance/Хорошая идея для одного из блоков: https://metakami.io/the-projectКрасивый дизайн: https://thegraph.com/en/цвета для сайта возможно должны быть близки к цветовой гамме vs codeТак как сайт должен казаться современным и стильнымВозможно понадобится несколько артов на сайте в стиле NFT (но это неточно)Сам сайт будет выполнять 2 функции:1) знакомство со школой программирования2) продажи Поэтому сайт должен быть продуман с точки зрения UX/UI и того, что на этом сайте будет написано (продающий текст) Если вы - команда, то мы могли бы обсудить не только дизайн, а весь цикл создания сайта (дизайн, текст, верстка, деплой, SEO продвижение)Дедлайн по дизайну ~1 неделя (можем обсудить после того, как вы оцените с точки зрения дизайнера)300-500$ +-300$ (будет зависеть от Вашего портфолио и нашего созвона)Дедлайны и бюджет по верстке, деплою и продвижению обсудим, если вы full stack командаПрошу прикладывать портфолио с проектами, которые +- соответствуют тому, что я написал выше (то есть возможно какие-то арты, стильный дизайн, ваш уникальный "почерк")Всех заранее благодарю за отклик)