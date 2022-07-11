Ищу возможность для бесплатной практики в качестве Front-end разработчика. Имею базовые знания HTML и CSS, работал с Git, изучаю JavaScript. Готов учиться и развиваться в команде, чтобы улучшить свои навыки и получить опыт в реальных проектах.
Редизайн и верстка
Все шаблоны готовы, у шаблона есть все функции и свой дизайн, а нам не нравится текущий дизайн этого шаблона.
И поэтому надо сделать редизайн с фигмы(у нас уже есть готовый дизайн) на WordPress.
В общем 13 страниц, включая мобильную версию, без мобильной 6 страниц.
ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Нужно лишь сделать редизайн, не нужно добавлять никаких функций.
Предлагайте свои цены, если цена нас устроит, то мы Вам напишем.
Остальные примеры будут представлены, если нас устроит цена.
Заявки фрилансеров
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