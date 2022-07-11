Редизайн и верстка

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок256 просмотров

Все шаблоны готовы, у шаблона есть все функции и свой дизайн, а нам не нравится текущий дизайн этого шаблона.

И поэтому надо сделать редизайн с фигмы(у нас уже есть готовый дизайн) на WordPress. 

В общем 13 страниц, включая мобильную версию, без мобильной 6 страниц. 

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Нужно лишь сделать редизайн, не нужно добавлять никаких функций. 

Предлагайте свои цены, если цена нас устроит, то мы Вам напишем.

Остальные примеры будут представлены, если нас устроит цена. 

FigmaWordPress
3 года назад
kevinmartz2k19
Кевин 
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