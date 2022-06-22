kevinmartz2k19

Готовый дизайн уже есть(дизайн находится в фигме). 7 страниц, включая мобильную версию. Что от Вас требуется: 1. Сделать вёрстку по нашему дизайну.2. Опыт на движке Вордпресс обязателен.3. И Пожалуйста, укажите свои контакты. Дальнейшие условия можем обговорить в личных ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка20 заявокЗакрытгод назад
Верстка.Есть готовый шаблон на Wordpress. Нам не нравился дизайн этого шаблона, мы наняли дизайнера, он сделал нам дизайн на фигме.Что от Вас требуется?Мы хотим чтобы Вы поменяли дизайн старого шаблона на новый(редизайн). Предлагайте цены, если нас ...HTML-верстка33 заявкиЗакрытгод назад
Все шаблоны готовы, у шаблона есть все функции и свой дизайн, а нам не нравится текущий дизайн этого шаблона. И поэтому надо сделать редизайн с фигмы(у нас уже есть готовый дизайн) на WordPress. В общем 13 страниц, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрытгод назад
Шаблон уже есть. Всё нужные плагины куплены, домен и хостинг также присутствуют. Дизайн готов на 70%. Нужно лишь пофиксить некоторые места дизайна и сделать страницу об информации комиксов по нашим расчетам и идеям(можете посмотреть скрины). ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт2 года назад