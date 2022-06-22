kevinmartz2k19

Кевин kevinmartz2k19

 
23 годаТаджикистан/Душанбе
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ЛС

ЛС

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка на wordpress

    Готовый дизайн уже есть(дизайн находится в фигме). 7 страниц, включая мобильную версию. Что от Вас требуется: 1. Сделать вёрстку по нашему дизайну.2. Опыт на движке Вордпресс обязателен.3. И Пожалуйста, укажите свои контакты. Дальнейшие условия можем обговорить в личных ...

    WordPress
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка на wordpress

    Верстка.Есть готовый шаблон на Wordpress. Нам не нравился дизайн этого шаблона, мы наняли дизайнера, он сделал нам дизайн на фигме.Что от Вас требуется?Мы хотим чтобы Вы поменяли дизайн старого шаблона на новый(редизайн). Предлагайте цены, если нас ...

    WordPress
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Редизайн и верстка

    Все шаблоны готовы, у шаблона есть все функции и свой дизайн, а нам не нравится текущий дизайн этого шаблона. И поэтому надо сделать редизайн с фигмы(у нас уже есть готовый дизайн) на WordPress.  В общем 13 страниц, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сайт для чтения комиксов и корейской манхвы

    Шаблон уже есть. Всё нужные плагины куплены, домен и хостинг также присутствуют. Дизайн готов на 70%. Нужно лишь пофиксить некоторые места дизайна и сделать страницу об информации комиксов по нашим расчетам и идеям(можете посмотреть скрины). ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    2 года назад