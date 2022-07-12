Требуется редизайн сайта на WordPress по готовому дизайну из Figma. Проект включает 13 страниц, включая мобильную версию. Необходима только верстка, без добавления новых функций. Предложите свои цены для обсуждения.
Веб-графический дизайн
Ищу веб-графического дизайнера и разработчика в равных долях, чтобы взять каркас, который я предоставляю для окончательного дизайна, и код html/css.
Я создал каркас для 1 целевой страницы (настольной и мобильной). Нужен графический дизайнер, который возьмет каркас, создаст дизайн и экспортирует дизайн в html/css для передачи разработчику. На 1 целевой странице есть всплывающее окно. Весь контент и макет будут предоставлены.
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