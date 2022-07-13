Разработка дизайна для Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок737 просмотров

Подробное ТЗ  на разработку дизайна расположено по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/10H_O8SwF93up967LZi3p-HrRS9w3Zc5Wpv90H58l8Jk/edit

Прошу сориентировать по стоимости и срокам разработки дизайна.

3 года назад
guest_16561905483838
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
50 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
150 отзывов
3 года назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 года назад
Тарас
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
139 отзывов
3 года назад
Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта - торговая площадка

    Требуется разработка стартового дизайна для нового ресурса на основе WASM/WebApi для размещения магазинов и товаров. Необходимы макеты для главной страницы, каталога, информационных страниц товара, корзины и личного кабинета. Рассматриваются как существующие макеты, так и создание дизайна под фреймворки. Возможность долгосрочного сотрудничества по мере развития проекта.

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка дизайна со сложной аниацией и верстка

    Требуется разработка дизайна сайта с учетом сложной анимации и последующая верстка. Необходимо интегрировать анимацию в общий дизайн и выполнить верстку разработанных макетов. Референсы включают примеры с сайтов: penzgidromash.com и mrgeng.ru.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать дизайн ToDo приложения

    Требуется разработать дизайн для небольшого ToDo приложения. Основное внимание уделите удобству использования и современным трендам в UI/UX. Подробности будут предоставлены исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Требуется дизайнер для создания дизайна сайта. Имеется готовый прототип и техническое задание. Объем работы включает разработку дизайна для 4 страниц сайта.

    Дизайн сайтов111 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн страницы сайта

    Ищется UI-UX дизайнер для разработки страницы сайта частных детских садов в Сочи. Необходимы навыки работы в Figma или Sketch, а также опыт иллюстрации. Задача включает создание страницы по франшизе, доработку типографики и макетов для нескольких страниц сайта. Примеры работ обязательны.

    Figma
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сохранить страницу на диск

    $18

    Требуется сохранить сайт на диск с загрузкой всех изображений и скриптов из локальной папки. Необходимо удалить выпадающий список 'no filter' и ссылку 'Blog' с страниц. Убедитесь, что общие ресурсы используются единожды. Предпочтение фрилансерам из Украины.

    CSSJavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн лендинга

    Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинга, основываясь на структуре и блоках с успешного примера. Цветовая гамма: спокойные зеленые оттенки с голубым. Требуется опыт в создании лендингов, наличие портфолио обязательно. Работы только по безопасной сделке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад