Требуется выполнить мелкие правки дизайна сайта по макетам в Figma. Необходимо исправить текст, изменить расположение элементов и другие небольшие работы. Ищем исполнителей, готовых начать немедленно. В отклике укажите цену за час работы и ссылки на ваши работы в Figma.