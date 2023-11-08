Полина Ларина apolliniaendapolliniaend
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
polina designer
Добрый день! Я студентка Высшей Школы Экономики, факультет «Коммуникационный дизайн», 4й курс, специальность «типографика». Я тщательно прорабатываю не только визуальную, но и смысловую составляющую проекта, используя уместные ходы. У меня хорошая насмотренность. Я ответственна и пунктуальна. Уверенно работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Readymag, MicrosoftPowerPoint, базовые навыки работы в Adobe After Effects, Glyphs, Tilda, Cinema 4D, SketchUp, Blender. Мои работы публиковались в World Brand Design Society и Packaging Of The World. Открыта к предложениям о сотрудничестве! Прошу ознакомиться с моим портфолио здесь, на Weblancer)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Книга-исследование о косторезном искусстве9 просмотров
- Айдентика бренда "Не только"7 просмотров
- За закрытыми дверяминет просмотров
- Серия плакатов на свободные темы8 просмотров
- Лендинг "Русский импрессионизм"6 просмотров
- Исследование эволюции шрифтовой формы G5 просмотров
- Juke font6 просмотров
- Исторический почерк Copperplate, буклет8 просмотров
- Айдентика фестиваля-маркета "Явь"5 просмотров
- Баннеры6 просмотров
- Айдентика "Ситуации"5 просмотров
- Упаковка для "Не только. Еда"5 просмотров
Баннеры
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$8/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
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Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
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Презентации
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга