apolliniaend

Полина Ларина apolliniaend

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
polina designer

Добрый день! Я студентка Высшей Школы Экономики, факультет «Коммуникационный дизайн», 4й курс, специальность «типографика». Я тщательно прорабатываю не только визуальную, но и смысловую составляющую проекта, используя уместные ходы. У меня хорошая насмотренность. Я ответственна и пунктуальна. Уверенно работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Readymag, MicrosoftPowerPoint, базовые навыки работы в Adobe After Effects, Glyphs, Tilda, Cinema 4D, SketchUp, Blender. Мои работы публиковались в World Brand Design Society и Packaging Of The World. Открыта к предложениям о сотрудничестве! Прошу ознакомиться с моим портфолио здесь, на Weblancer)

FigmaTildaInDesignIllustratorSketchUpPhotoshopAfter Effects
Портфолио
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Баннеры
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$8/час
от $10от 5 часов
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Верстка полиграфии
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
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Дизайн продукции
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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Дизайн сайтов
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$8/час
от $10от 10 часов
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Логотипы и Знаки
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$8/час
от $10от 10 часов
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Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
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Презентации
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $10от 10 часов
нет рейтинга
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