polina designer

Добрый день! Я студентка Высшей Школы Экономики, факультет «Коммуникационный дизайн», 4й курс, специальность «типографика». Я тщательно прорабатываю не только визуальную, но и смысловую составляющую проекта, используя уместные ходы. У меня хорошая насмотренность. Я ответственна и пунктуальна. Уверенно работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Readymag, MicrosoftPowerPoint, базовые навыки работы в Adobe After Effects, Glyphs, Tilda, Cinema 4D, SketchUp, Blender. Мои работы публиковались в World Brand Design Society и Packaging Of The World. Открыта к предложениям о сотрудничестве! Прошу ознакомиться с моим портфолио здесь, на Weblancer)