Необходимо провести редизайн сайта интерактивного музея. В приложении представлено техническое задание на дизайн. Укажите стоимость и сроки разработки как дизайна, так и прототипов.
Дизайн сайта
Потрібна людина яка якісно зробить лендинг , в Figma або Photoshop, гарно, зі стильом, сайт на тему Агро, односторінковий .За адекватну ціну.
Выбранный исполнитель
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