Дизайн сайта

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Завершен45 заявок511 просмотров

Потрібна людина яка якісно зробить лендинг , в Figma або Photoshop, гарно, зі стильом, сайт на тему Агро, односторінковий .За адекватну ціну.

Figma
3 года назад
guest_1657870181716
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Чітко виконав усі вказівки, вчасно все виконував, завжди був на звязку, гарно та якісно зробив дизайн міжнародного сайту, рекомендую.
Мені сподобалось співпрацювати! Якісна та чітка постановка потрібних задач, увесь час на зв'язку. Моментальна оплата. Усім рекомендую до співпраці.

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