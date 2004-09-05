olezhka_koshil

Меня зовут Олег, мне полных 17 лет я веб-дизайнер, спортсмен и бегун. Живу в городе Житомир, Украина. У

меня за плечами есть немало интересных работ в современном и легком стиле. В

сфере дизайна я чуть больше года, прошёл курсы UI/UXDesign от mate.academy, Веб-дизайнер: Взрывной старт от WAYUP.

Делаю: дизайн сайтов.

Инструменты: Figma, Photoshop.

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Что я вам могу гарантировать при работе со мной:

- Качество работы.

- Быстрая обратная связь.

- Индивидуальность проекта.

- Поправка макета в случаи если что-то не понравилось/поменялось.

- Выполнение заказа в краткие сроки

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Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/olezhka_kohil

Instagam: https://www.instagram.com/koshil.ok/