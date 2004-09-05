olezhka_koshil

Меня зовут Олег, мне полных 17 лет я веб-дизайнер, спортсмен и бегун. Живу в городе Житомир, Украина. У
меня за плечами есть немало интересных работ в современном и легком стиле. В
сфере дизайна я чуть больше года, прошёл курсы UI/UXDesign от mate.academy, Веб-дизайнер: Взрывной старт от WAYUP.
Делаю: дизайн сайтов.
Инструменты: Figma, Photoshop.
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Что я вам могу гарантировать при работе со мной:
- Качество работы.
- Быстрая обратная связь.
- Индивидуальность проекта.
- Поправка макета в случаи если что-то не понравилось/поменялось.
- Выполнение заказа в краткие сроки
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Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/olezhka_kohil
Instagam: https://www.instagram.com/koshil.ok/