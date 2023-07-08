Сайты на Tilda, макеты на Figma
Я Веб-дизайнер Ирина.Создаю эстетичные и уникальные сайты на Tilda, макеты на Figma. Каждый проект уникальный и особенный для меня, поэтому я уделяю внимание каждой детали.
Инфографика и описание товаров на маркетплейсе.
Разработаю для Вас:• Сайты на Тильде• Макеты на Figma• Лендинги и сайты-визитки• Креативы• Инфографика карточек товаров
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Автошкола19 просмотров
- Свадебный фотограф15 просмотров
- Пицца16 просмотров
- Суши13 просмотров
- Салон красоты9 просмотров
- Консультации по проектам и строительству12 просмотров
- Магазин по продаже велосипедов13 просмотров
- Мороженное18 просмотров