Сайты на Tilda, макеты на Figma

Я Веб-дизайнер Ирина.Создаю эстетичные и уникальные сайты на Tilda, макеты на Figma. Каждый проект уникальный и особенный для меня, поэтому я уделяю внимание каждой детали.

Инфографика и описание товаров на маркетплейсе.

Разработаю для Вас:• Сайты на Тильде• Макеты на Figma• Лендинги и сайты-визитки• Креативы• Инфографика карточек товаров