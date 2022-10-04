Привет!
Я UI/UX дизайнер. Я разработаю профессиональный, современный и модный веб-сайт для вашего бизнеса или личного использования. Мне нравится дизайн, который не только хорошо выглядит, но и интерактивен, осмыслен и удобен для пользователя. Я предоставлю вам высококачественный современный пользовательский интерфейс UX для вашего личного или коммерческого использования и позабочусь о том, чтобы вы и ваши пользователи были довольны вашим веб-сайтом.
Услуги UI UX, которые я предоставлю:
✅UX современного веб-сайта
✅Пользовательский интерфейс целевой страницы
✅Адаптивный дизайн сайта
✅Полностью индивидуальный дизайн
Что вы получите:
✅Пиксельно настраиваемый пользовательский интерфейс
✅Уникальный дизайн в соответствии с вашими потребностями
✅Исходные файлы: Фигма
✅PNG/JPEG/SVG
✅Быстрая доставка
✅100% удовлетворение гарантировано
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