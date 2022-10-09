Доработки по дизайну

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Завершен8 заявок375 просмотров

Добрый день !

Текущий разработчик дизайна пропал, ждать больше не можем, остались мелкие правки по фигме.

Макеты вот тут

https://www.figma.com/file/ICiJsfhZoHaP8I9JDcSRYF/test-(Copy)

То что нужно сделать - вот тут

https://docs.google.com/document/d/1457MMuQLnt2QEzNP9XL3gkCQupwRvPFt0h7WU26gsyo/edit#

В основном там поправить текст, место поменять, мелкие всякие работы. Дизайна в чистом виде не много.

Прошу откликнутся тех, кто может сразу начать делать, т.к. время сгорело еще вчера(

В отклике прошу написать цену за час работы и пару ссылок на макеты в фигме, чтобы я понимал, что вы в ней умеете работать. Ну и примерно

оценить ТЗ. Оплата в рублях.

Ссылки на беханс кидать не нужно :)

Figma
3 года назад
neuronaut
Дмитрий 
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Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

aiwwi
Адиль 
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Escrow
Все круто, спасибо за работу !
Все супер! Рекомендую к сотрудничеству.

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