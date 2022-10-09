Требуется дизайнер для создания одностраничного лендинга на тему Агро. Дизайн должен быть выполнен в Figma или Photoshop, с акцентом на стиль и качество. Ожидается адекватная цена за работу.
Доработки по дизайну
Добрый день !
Текущий разработчик дизайна пропал, ждать больше не можем, остались мелкие правки по фигме.
Макеты вот тут
https://www.figma.com/file/ICiJsfhZoHaP8I9JDcSRYF/test-(Copy)
То что нужно сделать - вот тут
https://docs.google.com/document/d/1457MMuQLnt2QEzNP9XL3gkCQupwRvPFt0h7WU26gsyo/edit#
В основном там поправить текст, место поменять, мелкие всякие работы. Дизайна в чистом виде не много.
Прошу откликнутся тех, кто может сразу начать делать, т.к. время сгорело еще вчера(
В отклике прошу написать цену за час работы и пару ссылок на макеты в фигме, чтобы я понимал, что вы в ней умеете работать. Ну и примерно
оценить ТЗ. Оплата в рублях.
Ссылки на беханс кидать не нужно :)
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