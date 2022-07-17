Дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка134 просмотра

Нужно сделать дизайн админ-панели 

3 года назад
Yahoooo
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$100
1 день
Довольно часто обращаюсь к Александру за дизайном, после него не хочется ни с кем больше сотрудничать. Приступает к работе ответственно, без лишних вопросов исправляет, если нужно. 5+
Все круто, как всегда :) Александр топовый заказчик!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад

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