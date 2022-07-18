Требуется разработка уникального дизайна сайта для программы, связанной с игрой DayZ. Опыт игры и знание функций читов, таких как Aimbot и Wallhack, будут преимуществом. Необходимо учитывать, что готовых моделей персонажей и оружия в открытых источниках немного, поэтому важно проявить креативность. Портфолио обязательно для оценки квалификации.
ToyBox
Добрый вечер. Алексей мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим перейти но третью версию. Если вам интересно предложение свяжитесь пожалуйста со мной нужно обсудить план работ спасибо.
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