Приветствую, как сказано ранее, нам нужно создать дизайн сайта по тематике DayZ

Хорошим плюсом будет наличие опыта игры в неё, а также понимание функций читов (Aimbot, Wallhack и пр.)

Также стоит отметить, что в открытых источниках не так много готовых моделей персонажей, оружия и прочего, в основном есть только внутриигровые скриншоты, для вас это не должно стать проблемой

Мы стремимся делать не шаблонные, уникальные по своему стилю сайты

Обязательно наличие портфолио, оставляйте отклик, свяжемся с наиболее подходящими кандидатами, после чего обсудим ТЗ, сроки и цену.