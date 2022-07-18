Требуется разработать две страницы для Taplink с различным стилем. Имеются референсы и готовое техническое задание. Ожидается креативный подход к дизайну страниц.
Дизайн сайта программы для игры DayZ
Приветствую, как сказано ранее, нам нужно создать дизайн сайта по тематике DayZ
Хорошим плюсом будет наличие опыта игры в неё, а также понимание функций читов (Aimbot, Wallhack и пр.)
Также стоит отметить, что в открытых источниках не так много готовых моделей персонажей, оружия и прочего, в основном есть только внутриигровые скриншоты, для вас это не должно стать проблемой
Мы стремимся делать не шаблонные, уникальные по своему стилю сайты
Обязательно наличие портфолио, оставляйте отклик, свяжемся с наиболее подходящими кандидатами, после чего обсудим ТЗ, сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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