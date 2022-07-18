Дизайн лэндинга

$100
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  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка762 просмотра

Необходимо сделать дизайн лэндинга. Цветовая гамма как в ТЗ.  Адаптивная верстка (упор на мобильную версию). Готовность: 20.07 обед с учетом правок

3 года назад
dmitry848
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