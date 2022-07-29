Нужно сделать редизайн страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок806 просмотров

Есть страница с украденым дизайном. Нужно переделать, сохранив контент и структуру. 

Детали по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1MJlpJNkWnLespBDL4lpnyzNZGW7Sz_L_JXUZF4i-Wt4/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

3 года назад
Arhaim
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Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
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Все как всегда круто, на высшем уровне
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