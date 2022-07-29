Ищется дизайнер для разработки лендинга компании, занимающейся производством камней. Требуется создать 10 блоков, начиная с прототипа. Примеры и конкуренты будут предоставлены для вдохновения.
Нужно сделать редизайн страницы
Есть страница с украденым дизайном. Нужно переделать, сохранив контент и структуру.
Детали по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/1MJlpJNkWnLespBDL4lpnyzNZGW7Sz_L_JXUZF4i-Wt4/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
Выбранный исполнитель
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