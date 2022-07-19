Есть инфографика на сайте - достижения компании по годам. Формат файла - SVG.

Каждый год нужно менять в ПК и моб. версиях сайта файл SVG, добавляя в инфографику следующий год. Замена таких файлов каждый раз - лишняя трата средств и времени на работу программистов, т.к. это непростая задача.

Существенно проще, если файл png/jpeg.

Задача - предложить оптимальное решение по инфографике по критерию "преимущества/недостатки" и реализовать его.

Украина!)