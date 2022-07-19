Нарисовать инфографику на сайте. Оптимальное решение?

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Закрыт10 заявок593 просмотра

Есть инфографика на сайте - достижения компании по годам. Формат файла - SVG.

Каждый год нужно менять в ПК и моб. версиях сайта файл SVG, добавляя в инфографику следующий год. Замена таких файлов каждый раз - лишняя трата средств и времени на работу программистов, т.к. это непростая задача.

Существенно проще, если файл png/jpeg.

Задача - предложить оптимальное решение по инфографике по критерию "преимущества/недостатки" и реализовать его.

Украина!)

3 года назад
saler2007
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